Die Frauenrennen von Zagreb Anfang Jänner im alpinen Ski-Weltcup sind trotz des derzeit warmen Wetters gesichert.

Die FIS gab am Montag nach positiver Schneekontrolle grünes Licht. Am Sljeme, dem Hausberg der kroatischen Hauptstadt, sind am 4. und 5. Jänner zwei Slaloms geplant. Die vergangenen drei Torläufe der Frauen in Zagreb waren jeweils eine Beute der Slowakin Petra Vlhova. Als bisher letzte Österreicherin hat dort Marlies Schild 2012 gewonnen.

(APA) / Bild: Imago