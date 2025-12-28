Grünes Licht: Weltcup-Rennen in Zauchensee finden statt

Den Speedrennen im alpinen Ski-Weltcup der Frauen in Zauchensee steht nichts mehr im Weg.

Nach der Schneekontrolle durch die FIS-Verantwortlichen gab es am Sonntagvormittag grünes Licht vom Internationalen Skiverband. In Zauchensee sind am 10. und 11. Jänner eine Abfahrt bzw. ein Super-G angesetzt. „Die Weltcup-Strecke präsentiert sich bereits jetzt in einem sehr guten Zustand“, vermeldete Zauchensees OK-Chef Michael Walchhofer via ÖSV-Aussendung.

(APA) / Bild: GEPA