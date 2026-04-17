Grundsätzliche Einigung: Rose vor Engagement bei Bournemouth

Wie Sky UK vermeldet, wird Ex-Salzburg-Coach Marco Rose das Traineramt beim derzeit Tabellenelften der Premier League übernehmen.

Bournemouth hat nach Sky UK Informationen eine grundsätzliche Einigung mit Marco Rose erzielt. Laut GiveMeSport war auch Kieran McKenna (Ipswich) ein Anwärter auf den Job. Frank Lampard (Coventry City) und Inigo Perez (Rayo Vallecano) waren nach Angaben von The Athletic weitere Kandidaten. Die Wahl der Cherries fiel aber letztendlich auf Rose.

Mit RB Leipzig müssen die Cherries übrigens nicht verhandeln, da Roses Vertrag dort nach dessen Freistellung Ende März 2025 am 30. Juni 2026 ausläuft. Bereits zu Wochenbeginn berichtete Sky Sport, dass Rose einer der Top-Kandidaten bei den Cherries ist, nachdem Iraola seinen Abschied zum Saisonende verkündet hatte.

Iraola ist seit der Saison 2023/24 bei Bournemouth tätig und holte mit dem Klub in bislang 121 Spielen im Durchschnitt 1,41 Punkte pro Partie. In seinem ersten Jahr landete er mit den Cherries auf dem zwölften Platz, in der Saison danach folgte ein starker neunter Rang.

Bournemouth gewann zuletzt gegen Arsenal

In dieser Spielzeit steht Bournemouth aktuell nach 32 Spieltagen auf dem elften Platz – zwei Punkte hinter den internationalen Rängen. Die Form stimmt jedenfalls – zuletzt sorgte der Klub mit einem 2:1-Sieg bei Spitzenreiter FC Arsenal für mächtig Furore. Vielleicht beschenkt Iraola den Verein zum Abschied ja tatsächlich mit der Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. „Dies ist für mich der richtige Zeitpunkt, mich zurückzuziehen“, wird der 43-Jährige auf der Klub-Webseite zitiert.

Iraola nach Bilbao – oder doch Newcastle?

Wo es für den Spanier weiter geht, ist noch offen. Er wird unter anderem mit Athletic Bilbao, wo er zwölf Jahre als Profi tätig war, und mit Newcastle United in Verbindung gebracht.

(Skysport.de) / Bild: Imago