Gruppensieg fix! ÖFB-U17-Team vorzeitig sicher auf Platz eins

Historischer Erfolg wenige Stunden nach dem nächsten Sieg: Österreichs U17-Nationalteam darf vorzeitig den Gruppensieg bei der WM in Katar bejubeln.

Die ÖFB-Youngster profitieren kurz nach dem 3:0-Sieg über Mali von einem 3:2-Erfolg Saudi-Arabiens gegen Neuseeland. Gemäß den FIFA-Kriterien entscheidet bei einer möglichen Punktegleichheit das direkte Duell, welches Österreich gegen beide bisherigen Gegner bereits gewinnen konnte. Aufgrund der Gruppenkonstellation ist Österreich damit bereits fix Erster, der dritte Gegner Neuseeland (Dienstag ab 16.45 Uhr MEZ LIVE auf Sky Sport Austria und im kostenlosen Livestream) hingegen schon fix ausgescheiden.

Sechzehntelfinal-Gegner bei U17-WM noch unbekannt

Auf wen Österreich im anschließenden Sechzehntelfinale treffen wird, ist hingegen noch völlig offen. Die Setzung wird gänzlich aufgrund der Gruppenleistungen erstellt. In jedem Fall wird es sich dabei aber um einen Gruppenzweiten oder -dritten handeln. Bei den bisherigen Teilnahmen 1997 und 2013 war für Österreich bereits nach der Vorrunde Schluss gewesen.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.