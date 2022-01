Guardiola bekommt wohl Stürmer aus Argentinien

Julian Alvarez wechselt von River Plate zu Manchester City. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Die Ablösesumme soll sich auf 18,5 Millionen Euro belaufen. Der 21 Jahre alte argentinische Stürmer soll einen Vertrag über fünf Jahre erhalten und bleibt bis Juli auf Leihbasis bei River Plate.

Julián Álvarez to Manchester City from River Plate, done deal and here we go! Agreement confirmed as expected last week. €18.5m fee to River with bonuses/taxes. Julián will sign for five years. 🕷🇦🇷 #MCFC

Deal now sealed – Álvarez will remain at River Plate on loan until July. pic.twitter.com/3JQYAuS1U3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2022