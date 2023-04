Guardiola: „Ein tolles Ergebnis für uns“

via

via Sky Sport Austria

City-Coach Pep Guardiola nach dem 3:0-Sieg gegen Bayern München im Interview:

„Es war ein großes Champions League Viertelfinalspiel mit zwei großen Teams. Das Spiel war bis zur 60. Minute sehr eng. Es war ein super Tor von Rodri, aber wir konnten die Bayern oft nicht kontrollieren, insbesondere Musiala, aber auch die Geschwindigkeit von Gnabry, Coman und Sané. Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Bayern besser, sie hatten viele Chancen durch Standards. Danach haben wir uns aber gut angepasst. Am Ende waren wir wieder besser und haben auch die Tore gemacht. Für uns ist es einfach ein tolles Ergebnis. Ich weiß aber, was es heißt, in der Allianz Arena zu spielen. Wir müssen ein paar Dinge ändern, damit wir nicht zu sehr leiden, wenn sie im Ballbesitz sind.“