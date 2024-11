Guardiola will auch bei Zwangsabstieg ManCity-Coach bleiben

Starcoach Pep Guardiola will seinen neuen Vertrag beim englischen Fußball-Meister Manchester City auch im Falle eines Zwangsabstiegs erfüllen. Dies bekräftigte der Katalane am Freitag. Die Premier League verhandelt über Sanktionen gegen die Citizens wegen des Vorwurfs des Verstoßes gegen die Finanzregeln in 115 Fällen.

„Ich habe das vor sechs Monaten gesagt, ich hab es auch schon vor einem Jahr gesagt, als alle Klubs uns beschuldigt haben: Wenn wir absteigen, werde ich hier sein“, sagte der 53-Jährige. Selbst wenn der Klub in die 5. Liga zurückgestuft werde, „werden wir immer weiter aufsteigen und in die Premier League zurückkehren. Das wusste ich damals und ich fühle es auch jetzt.“

Guardiola, seit 2016 Teammanager bei City, hatte seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängert, dies gab der Klub am Donnerstag bekannt. Ein Urteil im Verfahren gegen City wird bis zum Saisonende erwartet, der Verein bestreitet jedes Fehlverhalten.

Sollte die Premier League gegen City entscheiden, droht im schlimmsten Fall die Rückstufung um mehrere Ligen. Denkbar ist aber auch ein Punktabzug, sollte die Liga nur eine Teilschuld feststellen.

ls einer der Ersten äußerte Stürmerstar Erling Haaland seine Freude über die Vertragsverlängerung von Pep Guardiola beim englischen Fußball-Meister Manchester City. „Ich bin super-happy“, sagte Haaland bei Sky Sports und schwärmte: „Er ist der beste Trainer der Welt. Wahrscheinlich ist er der beste Trainer, der jemals irgendwo auf der Welt existiert hat.“ Solche Superlative hört man im Osten von Manchester, wo City zu Hause ist, häufiger.

Bis Mitte 2027 will der 53-jährige Guardiola nun bei den Citizens bleiben. Die Erleichterung rund um das Etihad-Stadion ist groß. Weil sich die Verlängerung seines auslaufenden Vertrags so lange hinzog, hatten viele befürchtet, dass die Ära des Trophäensammlers im kommenden Sommer nach neun Jahren zu Ende geht. Tatsächlich hatte Guardiola selbst auch schon seinen Abschied im Sinn gehabt.

Dass der Starcoach, der längst als Vereinslegende gilt, gerade in schwierigen Zeiten seinen Vertrag verlängert, ist ein Glücksfall für die City-Bosse. Denn sowohl juristisch als auch sportlich wird es noch eine spannende Saison. Während man auf die Entscheidung der Kommission wartet, mit der Anfang 2025 gerechnet wird, muss das Team um Haaland in der Premier League einen Fünf-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer Liverpool aufholen. Am 1. Dezember kommt es in Anfield zum direkten und vielleicht vorentscheidenden Duell.

Unabhängig von den Ergebnissen ist Pep Guardiola in Manchester auf Rekordkurs. Erfüllt er seinen neuen Vertrag, wovon auszugehen ist, wird er elf Jahre im Club bleiben. In der Vereinsgeschichte von Man City stehen nur Wilf Wild (1932-1946) und Les McDowall (1950-1963) noch vor ihm. McDowalls Rekord von 587 Spielen an der Seitenlinie für City wird Guardiola, der bei 490 steht, wohl knacken.

(SID/APA) / Artikelbild: Imago