Guardiola will Sieg und zwei Rekorde – dann warten die Bayern

Ein Sieg von Manchester City gegen Olympique Lyon wäre gleichbedeutend mit zwei Rekorden für Coach Pep Guardiola. Der Katalane stünde erstmals mit ManCity und zum achten Mal insgesamt in der Vorschlussrunde der Königsklasse. Eine Marke, die bislang nur sein Erzrivale Jose Mourinho erreichte.

Den ersehnten Henkelpott dicht vor Augen, den Rekord des Erzrivalen Jose Mourinho fest im Blick – mit nur einem Sieg seiner Mannschaft im Viertelfinale der Champions League könnte Erfolgscoach Pep Guardiola für sich ganz persönlich doppelte Freude auslösen.

Guardiola: “Wir sind hier in Portugal, um die Champions League zu gewinnen”

Denn sollte Manchester City heute (ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD) Olympique Lyon aus dem Rennen werfen, würden die Citizens erstmals unter ihrem Erfolgscoach die Vorschlussrunde der Königsklasse erreichen – und dort auf Guardiolas Ex-Klub FC Bayern treffen. Die Münchner erreichten das Viertelfinale durch einen historischen 8:2-Sieg gegen den FC Barcelona. Und der Katalane wäre mit seiner achten Halbfinalteilnahme auf Augenhöhe mit seinem Erzrivalen Jose Mourinho.

“Wir sind hier in Portugal, um die Champions League zu gewinnen. Und wenn man hier gewinnen will, muss man alle großen Klubs schlagen”, sagte der 49-Jährige vor der Partie im Estadio Jose Alvalade von Lissabon. Einen Topfavoriten haben die Engländer in Spaniens Renommierklub Real Madrid bereits aus dem Wege geräumt.

In den vergangenen drei Jahren war trotz immenser Investitionen der Geldgeber aus Abu Dhabi die Runde der letzten acht stets Endstation für Guardiola und ManCity, man scheiterte an der AS Monaco, dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur. Es blieb auf dem Vereins-Briefkopf beim Gewinn des Europokals der Pokalsieger als einzigem internationalen Titel – errungen vor mittlerweile 50 Jahren.

Lyon geht selbstbewusst ins Duell mit City

Noch ganz ohne europäische Meriten ist Lyon schon dankbar, erstmals seit zehn Jahren wieder unter die besten vier Mannschaften Europas kommen zu können. “Wir sind die Außenseiter, aber das passt zu uns. Natürlich ist uns Manchester überlegen, aber das war Juventus Turin auch”, äußerte Coach Rudi Garcia mit einem Augenzwinkern.

Italiens Rekordmeister mit Superstar Cristiano Ronaldo war im Achtelfinale überraschend gegen die Franzosen ausgeschieden. Garcia glaubt ganz fest an einer erneute sportliche Überraschung: “Wir haben das Vertrauen, dass uns eine neue Glanzleistung gelingen kann.”

Sie wäre auch notwendig, um nicht erstmals seit 24 Jahren in Europa nur Zuschauer zu sein. Denn der Traditionsverein hatte als Tabellensiebter in der Ende April wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochenen Ligue 1 die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb verpasst.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Manchester: Ederson – Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo – Rodri – De Bruyne, Gündogan – Mahrez, Jesus, Sterling

Lyon: Lopes – Denayer, Marcelo, Marcal – Dubios, Cornet – Caqueret, Guimaraes, Aouar – Depay, Dembele. – Trainer: Garcia

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

