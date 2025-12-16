Günstigere WM-Tickets: FIFA „belohnt“ treueste Fans

Der Fußball-Weltverband FIFA „belohnt“ die treuesten Fans und bietet für die WM 2026 eine weitere, vergleichsweise günstigere Ticket-Kategorie an.

Der neue „Basisrang“ ist zum Festpreis von 60 US-Dollar (51 Euro) pro Karte und Spiel für alle 104 Begegnungen einschließlich des Finales erhältlich, wie die FIFA am Dienstag mitteilte.

Die neue Ticket-Kategorie ist ausschließlich für Fans qualifizierter Teams bestimmt. Verteilt werden die Karten über die jeweiligen Verbände.

50 Prozent des jeweiligen Ticket-Kontingents für den entsprechenden Verband entfallen nun auf die günstigsten Kategorien „Budgetrang“ (40 Prozent) und „Basisrang“ (10 Prozent). Die restliche Hälfte verteilt sich laut FIFA auf die Kategorien „Standardrang“ und „erster Rang“.

Die weltweite Nachfrage nach Tickets für die XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada ist riesig. In der Verkaufsperiode mit Zufallsziehung, die am 11. Dezember begonnen hat, sind schon 20 Millionen Bestellungen aus 200 Ländern eingegangen.