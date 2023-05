Gütlbauer über Rolle als Ersatz-Goalie beim WAC: „Natürlich habe ich mir was ganz anderes erwartet“

Lukas Gütlbauer hat sich seine erste Saison beim Wolfsberger AC sicher anders vorgestellt. Nach dem Transfer vom FAC zunächst nur die Rolle als Ersatzkeeper hinter Hendrik Bonmann, dann eine hartnäckige Schulterverletzung, die den 22-Jährigen aktuell außer Gefecht setzt.

Der frühere WAC-Routinier Alexander Kofler schwärmt am Sky-Mikro jedenfalls von Gütlbauer und traut ihm eine große Zukunft in der ADMIRAL Bundesliga zu. Und auch der junge Keeper selbst will sich in der kommenden Saison in die Startelf spielen.

Bild: Imago