Gurgl-Slalomstrecke für Männer-Weltcup bereit

Die Piste betreffend steht der Slalom-Weltcup-Premiere der alpinen Skirennläufer am 18. November in Gurgl (10.45/13.45 Uhr) nichts im Wege. Die Schneekontrolle am Donnerstag fiel positiv aus.

„Das gesamte Team hier in Gurgl hat einen super Job gemacht. Die Piste ist schon jetzt in einem perfekten Zustand. Der erste Slalom der Saison wird auf diesem Hang sicher ein Spektakel“, wird FIS-Renndirektor Janez Hladnik in einer ÖSV-Aussendung zitiert.

Gefahren wird auf der Kirchenkarpiste. Projektleiter Alban Scheiber erklärte, dass es das Ziel sei, „nicht nur ein großartiges Event abzuhalten, sondern auch unseren Gästen ein Skigebiet mit besten Bedingungen und tollen winterlichen Verhältnissen präsentieren zu können“. Die Saisoneröffnung im Skigebiet erfolgt am 16. November.

(APA) / Bild: GEPA