Gut-Behrami holt Super-G-Kugel mit Traumfahrt in Sun Valley

Lara Gut-Behrami hat sich mit einer sensationellen Fahrt die Kugel im Super-G-Weltcup geholt.

Die Schweizerin zeigte mit der Piste „Challenger“ und ihrer Kristall-Kontrahentin Federica Brignone in Sun Valley kein Erbarmen, siegte mit 1,29 Sek. Vorsprung auf die 40-jährige US-Amerikanerin Lindsey Vonn, die ihren ersten Podestplatz seit dem Comeback einfuhr, und 1,33 auf die Italienerin Brignone. Beste Österreicherin war Cornelia Hütter als Sechste (+1,66).

Eine anspruchsvolle Kurssetzung von David Fill aus dem österreichischen Team machte es für die Rennläuferinnen schwierig, Gut-Behrami drückte der Strecke noch zusätzlich ihren Stempel auf. Aus den fünf Punkten Rückstand auf Brignone wurden 35 Vorsprung. Es war ihre sechste Kugel in dieser Disziplin (so viele hat keine andere), die dritte in Folge.

ÖSV-Damen bei Gut-Behrami-Sieg durchwachsen