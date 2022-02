via

via Sky Sport Austria

Der steirische Golfprofi Lukas Nemecz hat einen guten Start ins World-Tour-Turnier in Ras-al-Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten hingelegt. Der 32-Jährige spielte auf dem Par-72-Kurs am Donnerstag dank drei Birdies eine 69er-Runde und lag nach dem ersten Tag auf dem geteilten 30. Platz.

In Führung lag der Neuseeländer Ryan Fox, der neun unter Par blieb. Vergangene Woche hatte Nemecz an selber Stelle mit Rang drei seine bisher beste Karriere-Platzierung erreicht.

(APA) / Bild: GEPA