„Guter Tag für Fußball-Österreich!“ – Sky-Experten reagieren auf erfolgreiche WM-Quali

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Fußball-WM 2026 wird das ÖFB-Team mit Lobeshymnen regelrecht zugeschüttet. So reagieren unsere Sky-Experten auf das gelöste WM-Ticket und diesen historischen Tag für den österreichischen Fußball:

Sky-Experte Marc Janko, ehemaliger ÖFB-Teamstürmer (70 Einsätze/28 Tore): „Gestern war ein guter Tag für Fußball-Österreich. Zuerst die U17 4:0 gegen England und nun die Herren. Ich bin einfach nur glücklich. Fürs Team, für Österreich. Was hat es nicht schon wieder Stimmen gegeben die nur darauf gewartet haben zu sagen „Alles gut, nur im entscheidenden Moment wieder nicht da“. Gestern haben sie die Nerven bewahrt und bewiesen, dass sie es können. Ganz toll!“

Sky-Experte Thomas Silberberger, Admira-Trainer: „Diese WM-Qualifikation ist unheimlich wichtig für den gesamten österreichischen Fußball, da wir ja in letzter Zeit auf Klubebene international enttäuschend unterwegs waren. Die WM nächstes Jahr wird dem heimischen Fußball sehr gut tun und im Vorfeld eine Euphorie im gesamten Land entfachen – was auch der heimischen Liga starken Rückenwind geben wird!“

Sky-Experte Alfred Tatar: „Der Paukenschlag gestern sollte in ganz Fußball-Österreich gehört werden! Genauso wie der Trommelwirbel bei der U17-WM.“

(Red.) / Bild: GEPA