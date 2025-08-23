Gyökeres-Doppelpack bei Arsenal-Kantersieg

Der FC Arsenal hat die Tabellenspitze der Premier League erobert und dabei den zweitjüngsten Spieler der Liga-Geschichte eingesetzt. Der englische Junioren-Nationalspieler Max Dowman wurde beim 5:0 (2:0) gegen Leeds United am Samstag in der 64. Minute eingewechselt – im Alter von 15 Jahren, 8 Monaten und 23 Tagen. Er gilt als Supertalent.

Absolut kurios dabei: Der Rekordhalter stand ebenfalls auf dem Platz. Ethan Nnaweri ist heute 18, jünger als bei seinem ersten Arsenal-Einsatz am 18. September 2022 (15/5/28) war kein anderer in der Premier-League-Ära seit 1992. Jüngster Bundesliga-Spieler ist Youssoufa Moukoko (16 Jahre und ein Tag, für Borussia Dortmund).

Die Tore erzielten Viktor Gyökeres (2), Jurriën Timber (2) und Bukayo Saka.

Arsenal ist nach zwei Siegen aus zwei Spielen zumindest vorerst Tabellenführer – vor dem punktgleichen Londoner Rivalen Tottenham Hotspur, der am Samstag 2:0 (2:0) bei Manchester City gewann.

