Haaland mit der Ferse! Manchester City wahrt Titelchance

Manchester City hat seine Titelchancen in der Premier League mit einem Pflichtsieg gewahrt. Die Mannschaft von Starcoach Pep Guardiola setzte sich gegen den FC Brentford mit 3:0 (0:0) durch und rückte bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer FC Arsenal heran.

Jérémy Doku (60.), Erling Haaland (75.) mit seinem 26. Saisontor und der Ex-Frankfurter Omar Marmoush (90.+2) sicherten den Citizens den Dreier. Bei Brentford spielte Nationalspieler Kevin Schade durch, Vitaly Janelt wurde nach einer Stunde eingewechselt.

Arsenal kann am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) im Stadtderby bei West Ham United wieder auf fünf Punkte wegziehen. Letzte Gegner der Gunners sind am 18. Mai der FC Burnley und am 24. Mai auswärts Crystal Palace. City bekommt es am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) mit Palace zu tun. Am 19. Mai muss Manchester beim AFC Bournemouth ran, am 24. Mai gegen Aston Villa.

Die Hausherren waren klar überlegen, zur Halbzeit standen 15:1 Torschüsse zu Buche. Glück hatte City, dass Kapitän Bernardo Silva (37.) nach einer Tätlichkeit gegen Nathan Collins nur Gelb sah. Der Portugiese hatte seinem Gegenspieler am Boden liegend gegen die Wade geschlagen.

Der Chancenwucher hätte sich fast gerächt, als Brentfords Torjäger Igor Thiago (55.) frei vor Gianluigi Donnarumma auftauchte, aber am Torwart scheiterte. Doku traf per Schlenzer und grüßte danach in die Kamera: „Happy Birthday, Papa!“

Gewonnen war das Spiel damit noch nicht. Bei einem Konter kam Schade im City-Strafraum nach einem Duell mit Matheus Nunes zu Fall (71.), der mögliche Elfmeterpfiff blieb aber aus. Haaland sorgte per Fersler für die Vorentscheidung, Marmoush setzte den Schlusspunkt.

(SID)/Bild: Imago