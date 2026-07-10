Haaland-Hype: Norwegen feiert Mensch und Maschine

Erling Haaland ist bei der Fußball-WM omnipräsent. Mit Wikinger-Helm, mit Cowboy-Hut, an der Trommel – und nun auch in den Musikcharts.

Norwegens Mittelstürmer ist einer der absoluten Topstars beim XXL-Turnier in Nordamerika, am Haaland-Hype kommt niemand vorbei. Kein Tag vergeht, an dem der einstige Salzburg-Profi und nunmehrige Manchester-City-Goalgetter nicht für Aufsehen sorgt. Auf dem Rasen hat der 25-Jährige all dies mit bisher sieben WM-Toren gerechtfertigt.

„Wir spielen mit mehr Persönlichkeit“, sagte der Angreifer neulich über den famosen Lauf der Norweger, die im ersten WM-Viertelfinale ihrer Historie am Samstag (23.00 Uhr) in Miami auf England treffen. Das gilt vor allem für ihn selbst. Die vielzitierte Aura, die Haaland umgibt, ist gewaltig. Nicht selten ist er in einem Spiel lange kaum zu sehen – und schlägt dann eiskalt zu. Haaland ist der größte Trumpf der Norweger bei diesem Turnier – und das nicht wegen seiner 1,95 Meter. Sein Auftreten reißt die ganze Mannschaft mit. Sogar die ganze Nation.

Musik für Norwegens Fußball-Sommer

Der bekannte norwegische DJ und Musikproduzent Kygo befeuerte den Haaland-Hype diese Woche noch einmal zusätzlich. Der 34-Jährige legte einen Song neu auf, den Haaland als Teenager vor zehn Jahren herausgebracht hatte. Den Remix veröffentlichte er garniert mit einem emotionalen Video in den sozialen Medien. Seitdem schnellen die Klickzahlen in die Höhe.

Doch nicht nur dieser Song versüßt Norwegens Fußball-Fans den Sommer ihres Lebens. Wie sich Haaland nach dem Sieg im Sechzehntelfinale gegen die Elfenbeinküste mit Wikinger-Helm oder bei einer Einkaufstour im texanischen Dallas mit Cowboy-Hut ablichten ließ, wie er nach dem grandiosen Achtelfinal-Erfolg gegen Brasilien an der Trommel den gemeinsamen Ruder-Jubel eröffnete – all das begeistert die Menschen in der Heimat des Sturmtanks, aber auch weltweit.

Selbst „Maschine“ Haaland überrascht Trubel

Auch Haaland selbst fühlt sich bei dieser WM phasenweise wie im Rausch – vor allem ob der sportlichen Leistungen der Nordmänner. Seit Jahren schießt er Tore wie am Fließband. Erst in Salzburg, dann bei Borussia Dortmund und seit 2022 im City-Trikot. Er sei eine „Maschine“, sagte Norwegens Trainer Stale Solbakken zuletzt über seinen Hünen im Angriff.

Haaland ist die große Bühne durch seine regelmäßigen Auftritte in der Premier League oder der Champions League längst gewohnt. Und doch müsse er sich bei der WM „manchmal zwicken, wie groß das alles wirklich ist“, meinte er. Wie lange die Norweger das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko noch aufmischen, dürfte maßgeblich auch von ihrem Stürmerstar abhängen.

Vater befeuert Gerüchte um Real Madrid

Doch nicht nur die nahe Zukunft ist Thema bei Haaland und seinen Wikingern. Angesichts seiner bisherigen Leistungen bei dieser WM verwundert es nicht, dass zuletzt auch wieder die Transfergerüchte um den Stürmer zunahmen – fleißig unterfüttert von seinem eigenen Vater wohlgemerkt. „Erling ist sehr glücklich bei City und hat einen langfristigen Vertrag“, sagte Alf-Inge Haaland kürzlich bei DAZN, um dann hinterherzuschieben: „Aber jeder möchte für Real Madrid spielen und die Champions League gewinnen.“

Plant da schon einer den nächsten Schritt? Um einen Wechsel in diesem Sommer soll es wohl nicht gehen. Haalands Vertrag in Manchester läuft noch bis 2034. Dass Norwegens Rekordtorschütze irgendwann mal das Real-Trikot überstreift, wirkt aber durchaus vorstellbar. Groß, größer, noch größer – so denken sie in Madrid ja seit jeher. Da würde der Haaland-Hype bestens dazu passen.