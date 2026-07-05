Haaland-Show gegen Brasilien! Norwegen stürmt ins Viertelfinale

Rekordweltmeister Brasilien ist bei der Fußball-WM in Nordamerika im Achtelfinale gescheitert. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti unterlag am Sonntag im Finalstadion von East Rutherford nahe New York Norwegen mit 1:2 (0:0). Superstar Erling Haaland schoss die Skandinavier mit einem Doppelpack zur veritablen Sensation. Im Viertelfinale wartet nun am Samstag in Miami der Sieger aus Mexiko gegen England auf die Truppe von Coach Stale Solbakken.

Vor der Pause vergab Bruno Guimaraes einen Foulelfmeter, Örjan Nyland ahnte die richtige Ecke und parierte (14.). Das sollte sich später rächen. Die Norweger, die mehr fürs Spiel taten, schickten die Brasilianer durch ihren Starstürmer ins Tal der Tränen. Haaland netzte in der 76. und 90. Minute, es waren seine Turniertreffer sechs und sieben. Damit liegt er gleichauf mit Kylian Mbappe und Lionel Messi. Für Brasilien, das zum Ehrentreffer durch Neymar vom Elfmeterpunkt kam (100.), bedeutet das ein erneut früher WM-Abschied. Der letzte WM-Titel der Selecao liegt bereits 24 Jahre zurück. Seitdem schieden die Südamerikaner sechsmal gegen europäische Teams in der K.o.-Phase aus.

Norwegen-Tor zählt nicht, Nervenflattern bei Selecao

Bei Brasilien rückte Gabriel Martinelli – Siegtorschütze beim 2:1 gegen Japan – für den verletzten Lucas Paqueta in die Startelf. Raphinha und Neymar blieben zunächst auf der Bank. Bei den Norwegern meldete sich Außenverteidiger Julian Ryerson fit im ersten Aufgebot zurück. Die Mannschaft von Solbakken legte gut los und scorte nach nicht einmal drei Minuten. Doch der Treffer von Patrick Berg zählte wegen einer Abseitsstellung von Vorbereiter Alexander Sörloth nicht.

Auf der anderen Seite foulte Kristoffer Ajer im Strafraum Matheus Cunha (10.). Nach VAR-Überprüfung zeigte auch US-Referee Ismail Elfath auf den Punkt, Bruno Guimaraes versagten allerdings die Nerven und scheiterte an Nyland. Brasilien ließ die Norweger in der Folge kommen und lauerte auf Ballverluste der Skandinavier. Nyland zeichnete sich gegen Gabriel Martinelli (31.) und gegen Vinicius Junior aus (40.). Der Chance des Real-Madrid-Stars war ein übler Ballverlust von Martin Ödegaard im eigenen Strafraum vorausgegangen. Der norwegische Kapitän vergab zudem in der Nachspielzeit eine Großchance zur Führung, Selecao-Keeper Alisson war zur Stelle (45.+3).

Haaland sticht einmal mehr

Solbakken nahm in der Pause die Flügelspieler Alexander Sörloth und Antonio Nusa aus dem Spiel und brachte stattdessen Oscar Bobb und Andreas Schjelderup. Die Szenerie am Feld blieb die gleiche: Brasilien verzichtete auf Samba-Fußball, wollte stattdessen kontern. Das führte beinahe zum Erfolg, nach Vinicius-Traumpass verzog der eingewechselte Endrick allein vor Nyland (59.). Rayan prüfte den norwegischen Goalie aus der Distanz, schoss aber zu zentral (62.). Haaland wiederum verpasste einen Ball von Ajer nur knapp (67.).

Danach durfte auch Neymar mittun, die nächste Chance hatte aber Schjelderup, dessen Schuss Alisson entschärfte (75.). Besser machte es schließlich Haaland, der nach Schjelderup-Flanke einköpfelte. Ein Querschläger überraschte beinahe Nyland, der das Leder noch an die Stange lenkte (85.). Doch Haaland legte nach: Der Manchester-City-Goalgetter war mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, der flach neben Alisson einschlug, erfolgreich. Ein Elfmetertreffer von Neymar war schlussendlich reine Ergebniskosmetik. Norwegen bleibt damit gegen Brasilien ungeschlagen.