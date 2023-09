Haaland trifft: ManCity trotz Unterzahl weiter makellos

Sechstes Spiel, sechster Sieg: Der englische Fußballmeister Manchester City zeigt in der jungen Premier-League-Saison weiter keine Schwäche. Der Champions-League-Sieger von Teammanager Pep Guardiola gewann sein Heimspiel gegen Nottingham Forest trotz langer Unterzahl 2:0 (2:0) und führt die Tabelle mit der optimalen Ausbeute von 18 Punkten unverändert an.

Phil Foden (7.) und Erling Haaland (14.) mit seinem bereits achten Ligatreffer erzielten die Tore für den Triplesieger, der unmittelbar nach dem Seitenwechsel nur noch zu zehnt agierte: Rodri (46.) griff nach einem Rempler von Morgan Gibbs-White seinem Gegenspieler an den Hals und sah zu Recht die Rote Karte.

Citys unmittelbare Verfolger sind im Rahmen des sechsten Spieltags erst am Sonntag gefordert. Dann trifft unter anderem Tottenham Hotspur auf den FC Arsenal und Jürgen Klopps FC Liverpool empfängt Conference-League-Sieger West Ham United.

Luton Town holt ersten Punkt

Luton Town schrieb den ersten Punktgewinn in der Premier League an. Der am Tabellenende liegende Aufsteiger holte ein 1:1 gegen Wolverhampton, wobei die „Wolves“ über eine Halbzeit lang nur zu zehnt spielten. Pedro Neto (50.) brachte die Gäste dennoch voran, Carlton Morris (65.) traf für Luton aber noch per Hand-Elfmeter. Sasa Kalajdzic kam bei Wolverhampton zu keinen Spielminuten.Auch zwischen Crystal Palace und dem FC Fulham gab es beim 0:0 keinen Sieger.

(SID, APA) / Bild: Imago