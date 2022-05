Haaland-Wechsel zu ManCity unmittelbar vor Abschluss

Der Wechsel von Stürmerstar Erling Haaland zu Manchester City steht unmittelbar vor dem Abschluss. Wie Sky erfuhr, hat der Torjäger Borussia Dortmund über seinen Abschied zum Saisonende informiert.

Dank einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2024 laufenden Vertrag kann der 21-Jährige den BVB für mindestens 75 Millionen Euro verlassen.

Wie in den vergangenen Wochen bereits berichtet, zieht es den Norweger in die Premier League: Zu Manchester City und Startrainer Pep Guardiola. Nach Sky Informationen hat City-CEO Ferran Soriano BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in der vergangenen Woche darüber informiert, dass die Citizens bereit sind die in Haalands Vertrag verankerte Ausstiegsklausel zu aktivieren.

Zuvor soll auch Haaland die Dortmunder Verantwortlichen bereits in Kenntnis gesetzt haben, dass er den Klub verlassen wird.

BVB erhält komplette Ablöse über 75 Mio. Euro sofort

Im Januar 2020 wechselte Haaland für 20 Mio. Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund und erzielte seitdem in 88 Pflichtspielen 85 Tore für die Schwarz-Gelben – eine unglaubliche Trefferquote, mit der er sich auf die Liste zahlreicher europäischer Topvereine schoss.

Aufgrund der Ausstiegsklausel sind dem BVB trotz laufenden Vertrags die Hände gebunden. Gut allerdings für die Borussia: Nach Sky Informationen ist in der Klausel verankert, dass die Ablösesumme auf einem Treuhandkonto hinterlegt und in einer Rate gezahlt werden muss – anders als bei den meisten Top-Transfers, bei denen die Ablöse meist in mehreren Tranchen gezahlt wird.

Offizielle Verkündung des Haaland-Wechsels noch diese Woche

Letzte Details müssen bei dem Mega-Transfer noch finalisiert werden. Im Laufe der Woche soll der Deal aber bereits offiziell verkündet werden – und nach Monaten der Spekulationen endlich Klarheit herrschen. Das soll auch Haaland enorm wichtig sein, um sich am kommenden Samstag beim BVB-Heimspiel gegen Hertha BSC (15:30 Uhr, live auf Sky) von den Dortmunder Fans anständig verabschieden zu können.

