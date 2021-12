Haaland zu teuer für Manchester City?

via

via Sky Sport Austria

Verlässt Erling Haaland im kommenden Sommer Borussia Dortmund und wenn ja: Wohin zieht es den Norweger? Manchester City wird zwar Interesse nachgesagt, aber die spanische Sport meldet nun, dass sich die Citizens ihr Gehaltsgefüge durch einen möglichen Haaland-Deal nicht kaputt machen wollen.

Hoffnungen macht sich derweil weiter der klamme FC Barcelona. Die Bosse halten laut der Sport einen einen Deal für möglich, aber man fürchtet, dass Paris St. Germain noch in den Poker einsteigen konnte.

Haalands Berater Mino Raiola nannte vor wenigen Tagen neben Barca unter anderem FC Bayern, Real Madrid und City als möglichen neuen Klub und erweiterte diese Liste einen Tag später noch um Chelsea, Atletico und Liverpool. Der Name von PSG fehlt in der Auflistung, was Barcas Hoffnungen noch vergrößert, wenn tatsächlich auch ManCity aus dem Rennen sein soll.

(skysport.de) / Bild: Imago