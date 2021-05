Haas gewinnt ÖTV-Prestigeduell gegen Grabher

via

via Sky Sport Austria

Ein Duell der beiden besten Österreicherinnen in der Tennis-Weltrangliste ist am Donnerstag an Barbara Haas gegangen.

Die ÖTV-Nummer eins aus Oberösterreich besiegte die Vorarlbergerin Julia Grabher bei einem ITF-Turnier in Saint-Gaudens in Frankreich 6:4,6:2 und steht damit im Viertelfinale. Dennis Novak hat indes bei einem Challenger in Heilbronn bereits das Halbfinale erreicht.

Österreichs Nummer Eins Dominic Thiem ist bekanntermaßen beim ATP-1000-Masters in Rom im Einsatz

(APA/Red).

Beitragsbild: Imago.