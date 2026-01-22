„Habe die beste Motivation“: Trauner hofft noch auf WM-Teilnahme

Gernot Trauner hat die Hoffnung auf eine Teilnahme an der Fußball-WM noch nicht aufgegeben.

Der Innenverteidiger fällt seit Monaten wegen Knieproblemen aus und kämpft derzeit um ein baldiges Comeback. „Ich habe mit der WM und meinem auslaufenden Vertrag die beste Motivation, jeden Tag hart zu arbeiten“, erklärte der Oberösterreicher unmittelbar vor dem Anpfiff des Europa-League-Heimspiels seines Clubs Feyenoord Rotterdam gegen Sturm Graz auf „Canal+„.

Es gebe im Genesungsprozess zwar immer wieder kleinere Rückschläge, „aber ich bin guter Dinge, dass ich es hinkriegen kann“. Von einer Rückkehr ins Mannschaftstraining ist Trauner allerdings noch weit entfernt. „Jetzt gilt es einmal, die Basics zu finden und ordentlich ins Laufen zu kommen“, sagte der 33-Jährige.

(APA) / Bild: Imago