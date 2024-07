Nach einer erneut düsteren Leistung setzte sich die Mannschaft von Gareth Southgate im Viertelfinale gegen die Schweiz mit 5:3 vom Punkt durch und darf weiter vom ersten großen Titel seit dem WM-Triumph im eigenen Land 1966 träumen. Die Stimmen zum Spiel.

Gareth Southgate (England-Trainer): „Ich denke, wir haben den ganzen Abend gut gespielt. Wir mussten ohne Ball so gut sein, wir mussten mit echter Disziplin verteidigen. Die Spieler haben das wirklich gut gemacht. Mit Bukayo (Saka; Anm.) wussten wir, dass wir einen Eins-gegen-Eins-Vorteil hatten. Aber in Turnieren muss man andere Qualitäten zeigen, um zu gewinnen. Und diese Spieler zeigen alle anderen Attribute, unglaublichen Charakter und Widerstandsfähigkeit. Sie haben zweimal einen Rückstand aufgeholt, jetzt ein Elfmeterschießen. Ich bin sehr glücklich und zufrieden mit allen.“

Bukayo Saka (England-Stürmer): „Es war etwas ganz Besonderes, wie wir uns zurückgekämpft haben. Das letzte Mal, als wir bei der Europameisterschaft ein Elfmeterschießen hatten, wisst ihr alle, was passiert ist. Wir haben einige der besten Elfmeterschützen in der Premier League und auf der Welt. Wir wussten, dass wir, wenn es zu einem Elfmeterschießen kommt, großes Selbstvertrauen haben können. Wir das haben das heute gezeigt. Ich bin nicht auf die Vergangenheit fokussiert, sondern nur auf das Hier und Jetzt. Ich bin cool geblieben und habe getroffen. Heute haben wir das Spiel gewonnen, morgen und übermorgen werden wir das analysieren und schauen, was wir besser machen können. Es sind noch zwei Spiele, bis wir unsere Leben verändern und Geschichte schreiben können.“

England-Kapitän Kane: „Da draußen schlagen ein paar Herzen höher“

Trent Alexander-Arnold (England-Mittelfeldspieler): „Die Mannschaft hat viel Charakter gezeigt. Wir haben an uns geglaubt und viel Herz und Kampfgeist gezeigt. Wir wussten, dass es knapp werden würde. Was auch immer nötig ist, wir gewinnen, und das ist alles, was für uns zählt. ‚Pickers‘ (Torhüter Jordan Pickford) hat zu Beginn des Elfmeterschießens eine tolle Parade gezeigt. Das gibt einem Selbstvertrauen. Das war heute eine sehr knappe Angelegenheit, aber wir haben es geschafft, zu gewinnen.“

Harry Kane (England-Stürmer und -Kapitän): „Da draußen schlagen ein paar Herzen höher. Ein weiteres hartes Spiel. Die Jungs haben sich tapfer geschlagen. Elfmeterschießen ist Elfmeterschießen, das ist eine nervenaufreibende Situation.“

Xhaka: „Es ist brutal hart“

Murat Yakin (Schweiz-Trainer): „Es schmerzt natürlich gewaltig, wenn man so einen Aufwand betreibt und gut drauf ist. Es tut mir leid für die Jungs und auch für die Nation, dass wir nach so einer Leistung ausscheiden müssen. Wir waren gut im Spiel, haben wenig zugelassen. Trotzdem können wir sehr stolz sein auf unsere EM-Kampagne, wie wir zusammen gelebt haben und zusammen geträumt haben. Auch heute haben wir unsere Chance gehabt, ein Elfmeter ist halt Glückssache. Manu kam sofort und hat gesagt, dass er der erste Schütze sein will. Man kann nicht böse sein auf solche Spieler. Es war möglich, so wie wir aufgetreten sind, dass wir große Mannschaften ärgern. Auch wir hätten es uns heute verdient, eine Runde weiterzukommen.“

Granit Xhaka (Schweiz-Mittelfeldspieler und -Kapitän): „Es ist brutal hart und schwierig, die richtigen Worte zu finden. So eine Niederlage tut doppelt so weh, weil wir sehr viele gute Sachen gezeigt haben heute. Ob die Niederlage gerecht ist oder nicht, ist irrelevant. Leider gehört im Penaltyschießen auch etwas Glück dazu, und das hatten wir heute nicht. Manuel Akanji muss sich nichts vorwerfen, einen musste es einfach treffen. Ich glaube, heute haben sich die Engländer mehr uns angepasst als umgekehrt. Ich wollte heute unbedingt spielen, obwohl ein MRI am Montag einen Muskelfaserriss an den Adduktoren ergeben hat. Ich konnte keine langen Bälle spielen und keine Weitschüsse machen, aber sonst ging es gut.“

Ndoye: „Der Fußball kann grausam sein“

Dan Ndoye (Schweiz-Stürmer): „Das ist hart und schwer zu akzeptieren. Wir waren eine richtig starke Truppe und hatten die Qualität, um weiter zu kommen in diesem Turnier. Der Fußball kann grausam sein. Ich denke, wir haben etwas kreiert, auf dem die Mannschaft in Zukunft aufbauen kann. Ob das Turnier für mich ein Wendepunkt war, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall alles gegeben, um dem Team zu helfen.“

Xherdan Shaqiri (Schweiz-Mittelfeldspieler): „Es gibt nichts Brutaleres, als im Penaltyschießen auszuscheiden. Wir haben gekämpft und alles dafür getan, dass das Märchen weitergeht. Wir waren nahe dran, am Schluss hatten die Engländer die besseren Nerven. Vorwerfen kann man uns, glaube ich, nichts, wir können stolz auf uns sein. Wir alle haben die große Euphorie gesehen. Ich glaube, wir haben viele Leute stolz gemacht und ihnen Freude gebracht.“

