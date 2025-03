“Haben nichts zu verlieren“: Leverkusen braucht Sensation gegen Bayern

Mit einem 3:0-Polster tritt der FC Bayern München am Dienstag (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – mit dem Sky X-Traumpass die Champions League live streamen) bei Bayer Leverkusen im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions-League an. Der deutsche Rekordmeister ist klarer Favorit, zumal die Leverkusener ihren Star Florian Wirtz nicht zur Verfügung haben. Inter Mailand hat im Heimspiel gegen Feyenoord einen 2:0-Vorsprung im Rücken. Liverpool geht daheim gegen Paris Saint-Germain ebenso mit einem 1:0-Vorteil ins Rennen wie Barcelona gegen Benfica.

Sowohl die Bayern als auch Bayer erlitten am Wochenende in der Meisterschaft Heim-Blamagen gegen Liga-Nachzügler. Während die Münchner dem VfL Bochum 2:3 unterlagen, zog Leverkusen gegen Bremen mit 0:2 den Kürzeren. Schwerer wiegt in der Partie aber die Verletzung von Wirtz, der mit einer Bänderverletzung im Sprunggelenk mehrere Wochen pausieren muss. Bayer-Trainer Xabi Alonso gab sich dennoch kämpferisch. „Wir müssen wieder an uns glauben“, forderte der Spanier.

„Wir wissen, dass die Chance zum Weiterkommen immer noch besteht“, betonte auch Abwehrchef Jonathan Tah. „Es ist eine riesige Herausforderung. Aber wir wissen, dass wir die Möglichkeit haben, die Bayern vor Probleme zu stellen.“ Bayerns Sportvorstand Max Eberl hofft indes, dass die Münchner nicht versuchen, den Vorsprung bloß über die Zeit zu bringen. „Wir müssen unser Spiel machen und dagegenhalten“, forderte er.

Trauner nach Verletzung zurück

Gelingt das den Bayern mit Konrad Laimer erfolgreich, dann würden wohl Inter Mailand und Marko Arnautovic auf dem Weg zum „Finale dahoam“ (31. Mai) im Viertelfinale warten. Die Italiener hatten sich vergangene Woche in Rotterdam souverän gezeigt und genießen nun Heimrecht. Bei den Niederländern steht Gernot Trauner nach seiner Verletzung wieder im Kader, der 32-jährige ÖFB-Teamverteidiger reiste am Montag mit nach Mailand.

Liverpool hat trotz des 1:0-Erfolgs in Paris gegen PSG einiges gutzumachen. Im Hinspiel waren die Franzosen die klar bessere Mannschaft, die Engländer hatten dafür mit Alisson Becker einen glänzend aufgelegten Keeper. „Wir wissen, dass wir besser spielen müssen und dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass Alisson in jeder Partie das Spiel seines Lebens macht“, meinte LFC-Verteidiger Andy Robertson. PSG sei wahrscheinlich die beste Mannschaft, „gegen die wir in dieser Saison gespielt haben.“

Barcelonas Ligaspiel gegen Osasuna fiel am Wochenende nach dem plötzlichen Tod des Teamarztes der Katalanen, Carles Minarro Garcia, aus. Die Partie gegen Benfica (ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen) wird aber stattfinden. „Wir wollen spielen und wir wollen für ihn spielen. Er wird uns von oben unterstützen. In dieser Situation ist es für uns sehr wichtig, dass wir gewinnen“, sagte Barca-Coach Hansi Flick am Montag.

(APA)

Beitragsbild: Imago