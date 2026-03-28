Hämmerle zum Snowboardcross-Saisonabschluss in Top fünf

Doppel-Olympiasieger Alessandro Hämmerle hat die Weltcupsaison der Snowboard-Crosser am Samstag mit Platz fünf in Mont-Sainte-Anne (Kanada) beendet.

Der Vorarlberger, der schon davor keine Chance mehr auf den Gewinn des Gesamtweltcups hatte, entschied das kleine Finale nach Fotofinish für sich. Bei den Frauen schaffte es die Niederösterreicherin Pia Zerkhold auf Rang sieben. Die Gesamtweltcuperfolge holten sich Tagessiegerin Charlotte Banks (GBR) und Leon Ulbricht (GER).

Bei den Männern ging der Sieg am letzten Weltcup-Tag an den Australier Adam Lambert. Jakob Dusek und Lukas Pachner scheiterten im Viertelfinale.

Lechner mit bestem Halfpipe-Karriereergebnis

Florian Lechner hat sich beim Weltcupfinale der Snowboarder in Silvaplana in der Halfpipe als Elfter klassiert, es ist dies sein bestes Karriereergebnis. Der 20-Jährige war als 13. der Qualifikation ins Feld der besten 14 vorgestoßen, in dem er sich noch verbesserte. Der Tagessieg ging an den japanischen Olympiasieger Yuto Totsuka, der sich auch den Sieg in der Disziplinenwertung sowie in der „Park & Pipe“-Gesamtwertung holte. Lechner wurde im Halfpipe-Abschlussklassement 21.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.