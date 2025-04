Härtetest Real: Arsenal bereit für den großen Coup?

Der FC Arsenal steht im Viertelfinale der Champions League wohl vor der größten Herausforderung der Saison. Gegen Real Madrid wollen die Gunners am Dienstag (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X live!) unter die besten vier der Königsklasse einziehen. Die Vergangenheit zeigt, dass das auch gegen das Star-Ensemble aus Madrid gelingen kann.

Arsenal kann mit einer breiten Brust in das Duell gegen den Titelverteidiger gehen: Nur eine Niederlage kassierten die Gunners in der Champions League (0:1 gegen Inter). In der Ligaphase belegten die Engländer punktegleich mit dem zweitplatzierten FC Barcelona und den viertplatzierten Mailändern den dritten Rang. Nur drei Gegentore kassierten die Londoner in ihren bisherigen zehn Spielen im Bewerb. Damit stellt Arsenal nach Inter die zweitbeste Defensive der gesamten Königsklasse.

Arsenal lag bisher länger als jede andere Mannschaft im Bewerb in Führung (insgesamt 568 Minuten). Nur 65 Minuten in der gesamten Champions-League-Saison lagen die Gunners zurück – nur Inter war insgesamt kürzer im Rückstand (5 Minuten).

Titelverteidiger Real als CL-Gigant

Doch die Herausforderung Real Madrid ist eine große: In den letzten elf Jahren holte Real den Titel sechs Mal. Zudem ist die Bilanz der Königlichen gegen englische Teams deutlich positiv (11 Siege/5 Remis/6 Niederlagen).

Was ebenfalls für Real spricht: In den letzten acht K.o-Runden in der Königsklasse ist der Klub von ÖFB-Teamkapitän David Alaba in Hinspielen ohne Niederlage (5 Siege/3 Remis).

Gunners setzen auf Heimstärke

Entscheidender Faktor im Hinspiel soll die Heimstärke des FC Arsenal werden. Nur zwei Pflichtspiele verloren die Gunners vor heimischem Publikum in der laufenden Spielzeit – einmal in der Premier League gegen West Ham United und gegen Newcastle im EFL Cup. Zudem scheiterten die Londoner im FA Cup im Emirates Stadium an Manchester United – allerdings erst im Elfmeterschießen.

Gegen Topteams zeigte man sich stets stabil: In der Liga mussten United, Chelsea und Man City ohne Punkte die Heimreise antreten, in der Champions League auch Paris Saint-Germain.

Arsenal gegen Real noch ungeschlagen

Auch aus dem Blick in die Vergangenheit kann Arsenal Hoffnung schöpfen. Denn die Londoner sind eins von wenigen Teams, das Real Madrid noch nicht schlagen konnte. Allerdings gab es dieses Duell auch erst einmal.

Das bisher einzige Duell der beiden Teams in der Saison 2005/06 ging an die Gunners. Arsenal setzte sich bereits im Hinspiel im Estadio Santiago Bernabeu mit 1:0 durch. Bei Real standen Legenden wie Iker Casillas, Sergio Ramos, Roberto Carlos, David Beckham, Zinedine Zidane und Ronaldo (Brasilien) am Feld. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Thierry Henry, im Rückspiel reichte ein 0:0 zum Weiterkommen.

Das Duell vor fast 20 Jahren wird nicht ausschlaggebend sein, ob Arsenal sich auch in diesem Aufeinandertreffen durchsetzen wird. Jedoch wird es wohl eine Bewährungsprobe für das Team von Trainer Mikel Arteta. Der Spanier will in seiner fünften vollen Saison an der Seitenlinie bei Arsenal endlich den ersten großen Titel holen.

Bild: Imago