„Hätte dort mehr Titel gewinnen können“: Klopp lehnte Bayern-Angebote ab

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat nach eigenen Angaben Jobangebote des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München „ein paar Mal“ abgelehnt, um an der Anfield Road zu bleiben.

„Ich hätte dort mehr Titel gewinnen können, aber ich habe es nicht getan“, sagte der Deutsche am Freitag zu Reportern. „Die Welt ist nicht voller Gewinner, sondern hoffentlich voll mit jenen, die es probieren. Ich versuche es und manchmal gewinne ich mit anderen. Ich bin glücklich damit“, so Klopp.

Der Premier-League-Spitzenclub hat die Chance auf vier Titel in dieser Saison. Nach dem Ligacup-Erfolg im Februar wollte Liverpool im FA-Cup-Finale am Samstag gegen Chelsea nachlegen. In der Champions League steht die Klopp-Truppe ebenfalls im Endspiel und trifft dort auf Real Madrid. In der englischen Meisterschaft haben die „Reds“ als Zweite drei Punkte hinter Manchester City ebenfalls noch Titelchancen.

(APA).

Beitragsbild: Imago.