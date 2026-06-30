Hagel-Unterbrechung bei Sturm-Debakel – Testspiel-Sieg für WAC

Der SK Sturm Graz hat das Testspiel gegen LNZ Cherkasy deutlich verloren. Die Partie gegen den ukrainischen Klub endete in Irdning mit 2:6. In der zweiten Halbzeit war das Spiel wegen eines Hagelunwetters rund 15 Minuten unterbrochen worden.

Dabei hatten die Grazer vor rund 700 Zuschauern zunächst gut begonnen. Belmin Beganovic brachte Sturm in der siebenten Minute nach einer sehenswerten Kombination mit 1:0 in Führung. Danach drehten die Gäste die Partie aber noch vor der Pause klar: Assinor glich in der 20. Minute aus, Pasich stellte kurz darauf auf 2:1. Mit zwei weiteren Treffern sorgte Assinor bis zur 39. Minute für den 4:1-Pausenstand.

Nach der Pause wurde ein Treffer von Szymon Włodarczyk wegen Abseits aberkannt. In der 59. Minute erhöhte Kravchuk nach einem Konter auf 5:1. Kurz darauf musste die Partie wegen des Unwetters unterbrochen werden. Nach der Wiederaufnahme traf Adam Yakubu in der 79. Minute aus knapp 20 Metern ins Kreuzeck zum 6:1 für LNZ Cherkasy. Szymon Włodarczyk sorgt fünf Minuten vor Schluss nur noch für Ergebniskosmetik.

Einen Testspielerfolg gab es unterdessen für den WAC. Die Kärntner setzten sich gegen den serbischen Klub FC Zeleznicar Pancevo mit 2:0 durch. Pink brachte die Wolfsberger per Elfmeter in Führung, Neuzugang Luca Hassler sorgte in der 80. Minute mit einem sehenswerten Treffer aus rund 18 Metern ins rechte Kreuzeck für den Endstand.