Per Leihe: Austria Lustenau holt Hoffenheim-Stürmer

Austria Lustenau hat Precious Benjamin verpflichtet. Der 19-jährige Mittelstürmer kommt für eine Saison auf Leihbasis vom deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim nach Vorarlberg.

Benjamin war im Februar 2025 über den Grassrunners FC aus Nigeria zur U19 der TSG Hoffenheim gewechselt. Wenige Monate später gehörte er beim Bundesliga-Spiel der Hoffenheimer gegen den FC Bayern München erstmals zum Spieltagskader der Profimannschaft. In der vergangenen Saison war der Angreifer zudem leihweise beim SCR Altach im Einsatz und kam dort zu neun Einsätzen in der ADMIRAL Bundesliga.

In den vergangenen beiden Wochen absolvierte Benjamin bereits Einheiten und Testspiele bei Austria Lustenau. Unter anderem kam er im ersten Vorbereitungsspiel gegen den FC Wil zum Einsatz. Nach dem Testzeitraum entschied sich der Verein nun für eine Verpflichtung auf Leihbasis.

„Eine große Ehre, diese Farben zu vertreten und die Verantwortung zu übernehmen“

„Ich freue mich sehr, künftig das Trikot des SC Austria Lustenau zu tragen. Es ist eine große Ehre, diese Farben zu vertreten und die Verantwortung zu übernehmen, die mit diesem Wappen verbunden ist. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden und kann es kaum erwarten, loszulegen“, so Benjamin.

Sportdirektor Dieter Alge: „Mit Precious gewinnen wir einen jungen, sehr talentierten Spieler, der großes Potenzial mitbringt und perfekt zu unserer Philosophie passt. Trotz seines jungen Alters hat er bereits auf hohem Niveau trainiert und bringt spannende Anlagen als Stürmer mit. Wir sind überzeugt, dass er bei uns die optimalen Voraussetzungen vorfindet, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen.“