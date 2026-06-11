Haiti muss Trikotdesign vor WM-Auftakt ändern

Die FIFA verbot kurzfristig die Darstellung einer Kriegsszene auf dem blauen Shirt.

Auf dem Trikot war die Illustration der Schlacht von Vertieres aus dem Jahr 1803, die Haitis Unabhängigkeit sicherte, zu sehen. Das Dress hatte das Team schon in zwei Vorbereitungsspielen in Florida getragen, ehe die FIFA einschritt.

Der kolumbianische Hersteller Saeta teilte nun mit, dass er das Trikot überarbeitet habe, um den Bestimmungen zu entsprechen. Doch auch das ursprüngliche Shirt sei „nicht als politisches Statement“ gedacht gewesen, sondern nur „als Hommage an die Männer und Frauen, die jeden Tag für Haitis Zukunft kämpfen“, so das Unternehmen.

Haiti startet gegen Schottland

Haiti startet am Sonntag (3.00 Uhr MESZ) in Boston gegen Schottland in seine erste Weltmeisterschaft seit 52 Jahren. Der Außenseiter aus der Karibik trifft in der Gruppe C zudem auf den fünffachen Weltmeister Brasilien und auf Afrikameister Marokko.

„Wir wissen, dass die Menschen vielleicht ein schlechtes Bild von unserem Land haben, dass es viele Probleme hat, aber das wird dem Land, den Menschen, meiner Familie so viel Gutes tun“, sagte Mittelfeldspieler Jean-Ricner Bellegarde vor dem Start bei AFP. Im 26-köpfigen Kader Haitis steht auch Torhüter Josue Duverger vom Oberligisten FC Cosmos Koblenz.

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