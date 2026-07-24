Halbfinale! Tagger setzt Siegesserie in Prag weiter fort

Lilli Tagger ist beim WTA-250-Tennisturnier in Prag ins Halbfinale vorgestoßen.

Die 18-jährige Osttirolerin setzte sich am Freitag in der Runde der besten acht Spielerinnen gegen die als Nummer drei gesetzte Tschechin Sara Bejlek 6:3,6:4 durch. Im Duell um den Finaleinzug in Tschechiens Hauptstadt bekommt es Tagger mit der zweifachen Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien zu tun.

Auch das Halbfinale von Lilli Tagger gibt es wieder LVE bei Sky Sport Austria zu sehen – streame mit Sky X!

„Ich möchte einfach mehr Erfahrung auf diesem Niveau sammeln. Ich hätte vor zwei Wochen nicht geglaubt, dass ich ins Semifinale kommen kann. Jetzt ist es passiert, es ist ein Traum“, erklärte Tagger. Zum zweiten Mal in ihrer Karriere steht sie in einem WTA-250er-Turnier im Semifinale. Gegen Bejlek war Tagger vor etwa mehr als einer Woche in Athen im Achtelfinale noch glatt (2:6,2:6) unterlegen.

„Letzte Woche hat sie mit mir gespielt“

„Es war ein großartiges Spiel, ein großer Kampf. Man lernt am meisten, wenn man verliert. Letzte Woche hat sie mit mir gespielt, da habe ich sehr viel gelernt“, erklärte Tagger. Im neuerlichen Aufeinandertreffen fand die Tschechin im ersten Satz vier Breakmöglichkeiten vor, die Tagger am Hardcourt allesamt abwehrte. Die Osttirolerin holte sich ihrerseits mit ihrer ersten Chance das Break zum 4:3 und legte gegen ihre zwei Jahre ältere Gegnerin ein weiteres zum Satzgewinn nach.

Im zweiten Durchgang ließ sich Tagger auch im Finish nicht aus dem Konzept bringen. Zwar musste sie bei 5:3 ein Break hinnehmen, verwertete aber gleich im nächsten Game darauf ihren dritten Matchball. Sie ist damit in Prag weiter ohne Satzverlust.

Grabher scheiterte in Amstetten

Beim Challenger in Amstetten kam indes für Julia Grabher das Aus. Die topgesetzte Vorarlbergerin unterlag der US-Amerikanerin Vivian Wolff (Nr. 8) 6:3,4:6,3:6. Damit verabschiedete sich die letzte Österreicherin aus dem mit 100.000 Dollar dotierten Turnier.