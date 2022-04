Halbzeit im Finaldurchgang: So würden die Tabellen nach 32 Runden aussehen

via

via Sky Sport Austria

Fünf Runden bis zur Entscheidung: Die erste Hälfte der zehn Spiele nach der Ligateilung sind bereits absolviert – die heutigen Partien der Qualifikationsgruppe (ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame die Spiele mit dem SkyX-Traumpass) eröffnen damit das letzte und spannendste Kapitel der ADMIRAL Bundesliga 2021/22. Nun ist es Zeit für eine letzte Prognose: Wie würde die Schlusstabelle aussehen, wenn sich die bisherigen Resultate der Meister- und Qualifikationsgruppe wiederholen würden?

In der Qualifikationsgruppe würden sich nach dem aktuellen Rennen im Gleichschritt sowohl an der Spitze, als auch am Ende deutlichere Verhältnisse ergeben: Demnach würde sich die Admira zur ungeschlagenen Nummer Eins der unteren Sechs küren und der TSV Hartberg ohne vollen Erfolg den Abstieg hinnehmen müssen. Die WSG Tirol würde trotz der schlechtesten Tordifferenz den LASK ausbremsen und bei einem gleichzeitigen Salzburger Cupsieg das Halbfinale des ligainternen Europacup-Play-offs gegen die Südstädter erreichen.

Meistergruppen-Prognose: Salzburg klarer Meister, Klagenfurt mit Europacup-Chance

In der Meistergruppe würde Salzburg ungefährdet den neunten Meistertitel in Serie holen und einen Respektabstand von 15 Punkten vor dem neuen Vizemeister Sturm Graz aufweisen. Die Grazer selbst würden als Zweite in der Champions-League-Qualifikation antreten dürfen. Der SK Rapid würde die Liga auf Rang drei und damit unmittelbar vor Lokalrivale Austria Wien beenden.

Das Kärntner Duell um Platz fünf würde Aufsteiger Austria Klagenfurt gegen den Wolfsberger AC für sich entscheiden. Durch die Teilnahme am Europacup-Play-off könnte die Elf von Coach Peter Pacult die Saison mit einer internationalen Teilnahme krönen.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.