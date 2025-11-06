Halbzeit! So sieht der Turnierbaum der Champions League 2025/26 aus

Wer zieht direkt ins Champions League-Achtelfinale ein? Wer muss in die Playoffs? Sky Sport zeigt, wie der aktuelle Turnierbaum aussehen würde.

Das Wichtigste vorab: In der K.o.-Phase gibt es bis zum Finale einen festen Turnierbaum. Dabei kann der Tabellenerste der Ligaphase frühestens im Endspiel auf den Zweiten treffen, denn: Die 24 Mannschaften, die sich für die K.o.-Runde qualifiziert haben, werden zu Pärchen zusammengelegt.

Der Tabellenerste mit dem Zweitplatzierten, der Dritte mit dem Vierten, der Fünfte mit dem Sechsten usw.. Diese Paare werden dann jeweils auf die unterschiedlichen Turnierhälften verteilt.

Alle K.o.-Spiele – abgesehen vom Finale – werden weiterhin mit Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Wann findet die K.-o.-Phase der Champions League 2025/26 statt?

Playoffs der K.o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar 2026

Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026

Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026

Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026

Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)

CL-Auslosungen Termine

Playoffs der K.o.-Phase: 30. Januar 2026

Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale: 27. Februar 2026

Wo steigt das Champions League Finale 2026?

Das Finale der CL-Saison 2025/26 wird in der Puskas Arena in Budapest stattfinden. Das Endspiel wird zum ersten Mal in der ungarischen Hauptstadt ausgetragen.

Bild: Imago