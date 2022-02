Haller über sein Eigentor: „Ich habe Schuhgröße 47, wie soll …“

Ajax kam nach zweimaliger Führung in Lissabon zu einem 2:2. Torjäger Sebastian Haller traf auf beiden Seiten.

Erst sorgte der 27-Jährige – von Jan Vertonghen aus kurzer Distanz angeschossen – per Eigentor für den Ausgleich (26.), drei Minuten später erzielte er sein bereits elftes Champions-League-Saisontor. Haller führt damit nicht nur die Schützenliste an, er hat auch in allen sieben bisherigen CL-Saisonpartien getroffen – so etwas war bisher nicht einmal Rekordmann Ronaldo gelungen.

Sebastien Haller nach dem Spiel über sein Eigentor: „Ich habe Schuhgröße 47, wie soll ich da den Fuß noch rechtzeitig wegbekommen. So etwas kann einfach passieren. Die Mitspieler haben mich aufgerichtet.“