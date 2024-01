Hamann reagiert auf Bayern-Statement

Es war das große Thema der letzten Tage. Sky-Experte Didi Hamann nahm in der Sendung „Sky90“ Stellung zu den Äußerungen, die Bayern-Trainer Thomas Tuchel im Rahmen eines Fanclub-Besuchs in Heidenheim getätigt hatte.

Der FCB-Coach sagte auf die Frage eines Fans, ob er sich nach seinen bisherigen Erfahrungen in Zukunft auch mal ein Engagement im Ausland vorstellen könne, z.B. in Frankreich oder Spanien: „Ausland würde mich auf jeden Fall noch mal reizen, also ganz allgemein. Und es gibt keinen Grund in Frankreich noch mal einen anderen Verein zu trainieren. Klar, Spanien … das ist eine außergewöhnliche Liga. Das ist dort in meiner Sichtweise und von den Spielern her, mit denen ich gearbeitet habe, von wahnsinnig viel Selbstvertrauen geprägt. Ich habe auch das Gefühl, dass du da schnell auf einem ganz direkten Weg mit den Spielern sprichst.“

Mit den Aussagen von Thomas Tuchel konfrontiert, meinte Hamann: „Er ist ein sehr intelligenter Mann, so etwas rutscht ihm nicht einfach so raus. Dann setzt sich der da hin und redet über Xavi, über die Nachfolge und dass er gerne mal in Barcelona oder Spanien trainieren würde.“

Bayern-Bosse veröffentlichen Pressemitteilung

Aussagen, auf die der FC Bayern am Montag mit einer Pressemitteilung von Vorstandschef Jan-Christian Dressen und Sportdirektor Christoph Freund reagierte, in der es heißt:

„Unser Cheftrainer Thomas Tuchel wurde am Sonntag im Rahmen eines Fanclubbesuches von den Anhängern über seine Trainerkarriere und seine bisherigen Erfahrungen im Ausland bei Paris St. Germain und dem FC Chelsea befragt und gab darüber im Gespräch natürlich Auskunft. Ebenso beantwortete er allgemeine Fragen der Fans zu Spanien als Fußballland. Er sprach niemals über Xavi Hernandez und dessen Nachfolge, wie danach fälschlich behauptet wurde. Wir werden solche unsachlichen, gegen unseren Trainer gerichteten Aussagen, die immer aus derselben Ecke kommen, nicht mehr akzeptieren.“

Hamann bezieht Stellung

Didi Hamann nimmt nun dazu Stellung und sagt: „Wir haben im Rahmen von Sky90 intensiv über den Bundesliga-Spieltag und auch über den FC Bayern und dessen bisherige Leistungen diskutiert. Vor der Sendung habe ich in der Maske die Aussage von Thomas Tuchel vom Fan-Fest gehört. Im Zusammenhang mit der Meldung vom Rücktritt von Xavi beim FC Barcelona und der derzeitigen Situation beim FC Bayern, fand ich die Aussage unpassend. Später in der emotionalen Diskussion habe ich dann darauf Bezug genommen und die Aussage von Thomas Tuchel nicht richtig wiedergegeben bzw. falsch interpretiert. Er hat nicht gesagt, dass er gerne mal in Barcelona oder in Spanien trainieren wolle. Dafür möchte ich mich bei Thomas Tuchel und den Bayern entschuldigen.“

(skysport.de) / Bild: Imago