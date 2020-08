Hamilton im 3. Freien Training vor Teamkollege Bottas

Lewis Hamilton hat das Abschlusstraining zum zweiten Formel-1-Rennen in Silverstone bestimmt. Der Mercedes-Pilot, am Freitag Schnellster im 2. Training, verwies mit seiner schnellsten Runde in 1:26,621 Minuten seinen Teamkollegen Valtteri Bottas (+0,163 Sekunden) auf den zweiten Platz.

Dritter auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in England wurde vor dem Qualifying am Nachmittag (um 15.00 Uhr live auf Sky) McLaren-Fahrer Lando Norris (+0,581). Direkt dahinter landeten die Racing Point-Boliden von Nico Hülkenberg und Lance Stroll. Die Red Bull von Max Verstappen und Alexander Albon platzierten sich hinter dem Ferrari von Charles Leclerc an siebenter und achter Stelle.

Die Formel 1 erinnert an diesem Wochenende an ihren ersten Grand Prix in Silverstone vor 70 Jahren. Hamilton gewann in der Vorwoche das erste Silverstone-Rennen.

(APA)

Beitragsbild: GEPA