Hamilton nimmt Sky-Reporterin in Schutz

Während des GP von Aserbaidschan in Baku wurde Sky UK Reporterin Naomi Schiff im Internet verbal angegriffen, indem ihr bei Twitter von einem User die Qualifikation abgesprochen wurde. Der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton stellte sich darauf hinter die 28-Jährige und nahm sie in Schutz.

Es sei „noch ein weiter Weg, um diese Einstellung zu ändern“, erklärte Hamilton nachdem die Referenzen von Naomi Schiff von Sky Sports F1 von einem Twitter-Nutzer in Frage gestellt wurden.

Schiff ist seit der Saison 2022 als Analystin für das Sky-Punditry-Team tätig. Zudem ist sie als Co-Moderatorin von „Any Driven Monday“ nach Rennwochenenden auf dem YouTube-Kanal von Sky Sports F1 aktiv.

Die 28-Jährige ist eine professionelle Renn- und Stuntfahrerin und nahm 2019 an der W Series teil, bevor sie Botschafterin für Vielfalt und Inklusion wurde. Schiff begann im Alter von elf Jahren mit dem Kartsport und fuhr in Prototypen, GT- und Einsitzern, gewann 2014 den Titel in der Clip Cup Asia Championship, 2018 den Titel in der KTM GT4 X-Bow Battle Championship und wurde 2018 Zweite bei den ADAC Zurich 24 Stunden Nürburgring.

Ein Nutzer auf Twitter stellte jedoch ihre Qualifikation zur Analyse des Rennsports in Frage, woraufhin sie mit drei gähnenden Emojis antwortete.

Der siebenmalige F1-Weltmeister Hamilton betonte daraufhin auf Twitter, dass Schiff eine „große Bereicherung“ für das Sky Team sei. „Naomi ist eine ehemalige Profi-Rennfahrerin und absolut qualifiziert, ihre Meinung als Teil des Sky Teams abzugeben“, schrieb Hamilton. „Sie ist eine große Bereicherung seit sie bei uns ist. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, um diese Einstellung im Sport zu ändern.“

Naomi is an ex-professional racing driver & totally qualified to give her opinion as part of the Sky team. She’s been a great asset since joining & we should welcome more representative broadcasting with open arms. Still have a long way to go to change these attitudes in sport. https://t.co/E6U7zX4XqI

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 14, 2022