Hamilton steigt bei den Denver Broncos ein

Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton steckt Geld in den Football. Wie die Denver Broncos aus der US-Profiliga NFL mitteilten, hat der Brite Anteile an der Franchise erworben. Um welchen Umfang es sich handelt und welche Summe der Mercedes-Pilot investiert, ist nicht bekannt.

„Wir freuen uns, den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister Sir Lewis Hamilton in unserer Eigentümergruppe willkommen zu heißen“, wurde Rob Walton zitiert. Eine Gruppe um den Unternehmer, Erbe der Walmart-Supermarktkette, hatte die Broncos im Juni für die Rekordsumme von 4,65 Milliarden Dollar übernommen. Nie zuvor war ein Klub in Nordamerika für einen solch hohen Preis verkauft worden.

Hamilton sei „ein Champion im Wettbewerb, der weiß, was es braucht, um ein erfolgreiches Team zu führen“, so Walton. Dazu sei der Rennfahrer „ein entschiedener Verfechter der globalen Gleichberechtigung, auch in seinem eigenen Sport. Sein widerstandsfähiger Geist und sein herausragender Standard werden eine Bereicherung für die Eigentümergruppe und die Broncos-Organisation sein.“ Im Juli war bereits die ehemalige US-Außenministerin Condoleezza Rice der Eigentümergruppe beigetreten.

