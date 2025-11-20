Hamilton über Ferrari: „Herausforderndstes“ Jahr der Karriere

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat seine erste Saison bei Ferrari als die „herausforderndste“ seiner Karriere bezeichnet. „Es ist definitiv nicht das Jahr, von dem ich je geträumt habe, aber wir ziehen Lehren aus jedem einzelnen Wochenende“, sagte der Engländer vor dem Großen Preis von Las Vegas (am Sonntag ab 4:00 Uhr live auf Sky – schaue das Rennen mit Sky Stream!).

Von seiner Entscheidung, Mercedes nach zwölf höchst erfolgreichen Saisons zu verlassen, sei er aber weiterhin überzeugt. „Es war zeitweise sehr schwierig im Laufe des Jahres, aber ich bin selbst überrascht, wie widerstandsfähig ich bin“, sagte er: „Ich bin nach wie vor sehr positiv gestimmt. Ich bin weiterhin fest entschlossen und nehme die Herausforderung an. Ich sehe jede Herausforderung als Chance, zu lernen und zu wachsen.“

Hamilton und Leclerc 2025 ohne Sieg

Hamilton und sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) sind kurz vor Saisonende noch ohne Grand-Prix-Sieg. Jüngst hatte Ferrari-Präsident John Elkann seine prominenten Piloten aufgefordert, sie sollten „mehr fahren und weniger reden“.

Für Hamilton und Leclerc sind die forschen Aussagen Elkanns kein Problem. „Ich spreche jede Woche mit John. Wir haben ein großartiges Verhältnis. Die Leidenschaft in unserem Team ist ungebrochen“, versicherte Hamilton.

„Wir waren immer sehr ehrlich zueinander“, sagte Leclerc: „John ist offensichtlich ein sehr ehrgeiziger Mensch und will, genau wie ich, das Beste für Ferrari. Wir geben unser Bestes, um sicherzustellen, dass Ferrari wieder an die Spitze kommt.“

(SID) / Bild: Imago