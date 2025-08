Hamilton verzweifelt: Ferrari sollte „Fahrer wechseln“

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton scheint weiterhin bei Ferrari nicht richtig angekommen zu sein – und sucht die Schuld bei sich selbst.

„Ich bin nutzlos, absolut nutzlos“, sagte er nach der Qualifikation für den Großen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring, nachdem er es nur an die zwölfte Stelle geschafft hatte. „Das Team hat kein Problem. Ihr habt gesehen, dass das Auto auf der Pole Position steht. Also müssen wir wahrscheinlich den Fahrer wechseln.“

Der 40-jährige Hamilton war im Winter von Mercedes zu Ferrari gewechselt und hat es für den ältesten, erfolgreichsten Formel-1-Rennstall in einem regulären Grand Prix seither nicht auf das Podium geschafft. Im März hatte er den Sprint in Shanghai von der Pole Position aus gewonnen. Sein Teamkollege Leclerc hat in dieser Saison bisher in 13 Rennen fünf Top-drei-Platzierungen erzielt und startet am Sonntag von ganz vorne in das Rennen in Mogyorod, einem Vorort von Budapest.

