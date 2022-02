Hammer-Februar in der Formel 1! Hamilton und neue Boliden im Fokus

Die Vorbereitungen auf die neue Saison in der Formel 1 laufen langsam auf Hochtouren. Im Februar stehen neben der Entscheidung um die Zukunft von Lewis Hamilton auch die Boliden-Präsentationen und ersten Tests an.

Es ist die große Frage in der Formel 1: Was wird aus Hamilton? Zwar deutet derzeit vieles darauf hin, dass der siebenfache Weltmeister auch in der kommenden Saison 2022 im Cockpit von Mercedes sitzt, doch ein klares Statement zu seiner Zukunft hat der 37-Jährige bislang vermieden.

Nach dem packenden Finale im letzten Jahr sitzt der Schmerz noch tief. Der Brite verlor den WM-Titel beim letzten Grand Prix in Abu Dhabi in der letzten Runde an Red-Bull-Kontrahent Max Verstappen. Nicht zuletzt, weil die Rennleitung umstrittene Entscheidungen traf, die großen Einfluss auf den Ausgang des Rennens hatten.

Hamilton blickt auf Rekord-Titel

Ein Tiefschlag auf dem Weg vorbei an Mit-Rekordhalter Michael Schumacher, hin zum Fahrer mit den meisten Weltmeisterschaften in der Formel-1-Historie. Ein Rückschlag der viel Kraft gekostet, aber ebenso viel Trotz in Hamilton auslösen könnte. Er hat noch eine Rechnung zu begleichen.

In der kommenden Saison hat der Mercedes-Pilot die Chance, es noch einmal allen zu zeigen. Viele glauben an den Ehrgeiz des Briten, der in der vergangenen Rennserie alles für WM-Titel Nummer acht getan hat. Eine finale Entscheidung über seine Zukunft wird Hamilton definitiv im Februar fällen.

Neue F1-Boliden: Mehr als nur frisches Design

Wie jedes Jahr stehen in diesem Monat auch die Präsentationen der neuen Boliden an. Was stets ein aufregender und spannender Vorgang ist, hat in diesem Jahr besondere Brisanz. Denn: Durch das stark veränderte Regelwerk für die Boliden könnten die Karten im Ranking der Rennställe ordentlich durchgemischt werden.

Neben den Designs zählt in diesem Jahr mehr denn je das Innenleben der Boliden. Welches Team hat den Wagen perfekt angepasst? Welche Modifikationen könnten nach hinten losgehen? Wo liegen die neuen Stärken und Schwächen der einzelnen Teams? Das wird sich in diesem Monat bereits zeigen.

Testwochenende in Barcelona als erster großer Fingerzeig

Spätestens vom 23. bis 25. Februar. An diesem Wochenende stehen in Barcelona die ersten offiziellen Tests in den umkonstruierten Boliden an. An drei Tagen können die Piloten ihre neuen Untersätze auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya für den Ernstfall testen.

Kompromiss der Formel 1: Diese Tests werden noch unter Ausschluss der größeren Öffentlichkeit abgehalten. Keine Medien, keine Fans, keine Übertragung. Einzig die Teams entscheiden, welche Inhalte des Wochenendes in den Sozialen Medien und bei den Pressevertretern landen. Die Formel 1 wird lediglich Eck-Ereignisse aus den Tests zusammenfassen.

So können die einzelnen Rennställe mögliche Pannen noch ohne großen Aufschrei korrigieren und die Wagen wettbewerbstauglich machen, ehe es zur echten Generalprobe im März kommt.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago