Bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris könnte es bereits in der zweiten Runde des Tennis-Turniers zu einem echten Kracher kommen: Bei Siegen in ihren jeweiligen Erstrunden-Duellen könnten Rafael Nadal und Novak Djokovic bereits in der zweiten Runde aufeinander treffen.

Auch der deutsche Titelverteidiger Alexander Zverev ist in der gleichen Rasterhälfte. Nadal trifft auf seiner Abschiedstournee in Runde eins auf Marton Fucsovics aus Ungarn. Djokovic bekommt es mit Matthew Ebden aus Australien zu tun. Das olympische Tennis-Turnier startet am Samstag, den 27. August.

(Red.) / Bild: Imago