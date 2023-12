„Hammergruppe“: Spieler und Trainer der ADMIRAL Bundesliga reagieren auf ÖFB-Gruppe bei der EM

Mit Frankreich, den Niederlanden und dem Sieger aus EM-Playoff A (entweder Polen, Wales, Estland oder Finnland) hat das ÖFB-Team bei der EM 2024 in Deutschland eine echte Hammergruppe erwischt. Die Trainer und Spieler der ADMIRAL Bundesliga reagieren am Sky-Mikro auf das Los für die österreichische Nationalmannschaft.

Sturm-Trainer Christian Ilzer glaubt trotz des schweren Loses an gute Aufstiegschancen für das Team von Ralf Rangnick: „Grundsätzlich sind es Mannschaften, die dominant am Ball spielen wollen und das, glaube ich, liegt uns nicht so schlecht. Ich sehe schon Chancen.“

„Eine gute Aufgabe, eine Riesen-Herausforderung für unser Nationalteam. Ich glaube, dass wir uns vielleicht mit unserer Spielanlage sogar etwas leichter tun gegen derartig große, gute Gegner“, sagt beispielsweise LASK-Trainer Thomas Sageder.

Struber: „Man muss sich selbst viel zutrauen“

Salzburg-Trainer Gerhard Struber sagt zum EM-Los: „Das sind Mannschaften, wo wir mit unserer Art und Weise, so wie der Ralf Rangnick die Jungs jetzt hinentwickelt hat, schon auch in Balleroberungen kommen kann, wo man dann überrascht. Man muss sich selbst extrem viel zutrauen und einen extremen Spirit auf dieses Turnier hin trainieren. Dann ist auch gegen so große Mannschaften etwas möglich.“

„Ich glaube in der Vorrunde ist es sogar um eine Spur leichter, gegen die großen Gegner zu gewinnen“, sagt Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner. „Es ist ja fast eine Heim-EM für uns. Ich bin mir sicher, dass mit den Fans im Rücken auf jeden Fall der Aufstieg gelingt.“

ÖFB-Keeper Schlager: „Werden alles reinhauen“

ÖFB- und Salzburg-Torhüter Alexander Schlager sagt zum Los: „Klar hätte es die eine oder andere Gruppe gegeben, die etwas entspannter oder leichter gewesen wäre. Aber auf dem Niveau, was ist leicht und was ist schwer? Wir freuen uns drauf. Ich glaube, wir sind in einer super Entwicklung mit der Nationalmannschaft. Es werden Spiele, die uns alles abverlangen werden. Wir werden alles reinhauen.“

„Coole Gruppe, sehr anspruchsvoll mit sehr sehr gute Gegner“, resümiert LASK-Keeper Tobias Lawal.

Salzburg-Verteidiger Samson Baidoo sagt zur ÖFB-Gruppe: „Brutale Gegner auf jeden Fall. Aber ich finde wir sind auf einem guten Weg. Wir sind grad gut drauf. Werden wir schon packen.“

(Red.)