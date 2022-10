Handball-Europacup: Zwei von drei WHA-Startern weiter

via

via Sky Sport Austria

Knapp aber doch sind die Handballerinnen von WAT Atzgersdorf in die dritte Runde des European Cups eingezogen.

Am Tag nach der 19:22-Niederlage bei Düdelingen setzte sich Österreichs Vizemeister neuerlich auswärts am Sonntag mit 22:18 durch und ist mit dem Gesamtscore von 41:40 weiter. Auch Wiener Neustadt stieg auf, konnte sich dafür gegen Azeryol aus Aserbaidschan vor eigenem Publikum 24 Stunden nach dem 31:25-Sieg am Sonntag eine 25:28-Niederlage leisten,

Für UHC Stockerau kam hingegen das Aus. Die Niederösterreicherinnen hatten nach dem 19:35 bei Benfica auch im Rückspiel einen Tag später wieder in Lissabon beim 21:37 nichts zu bestellen und zogen gesamt mit 40:72 den Kürzeren.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.