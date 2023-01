Handball-WM: Ungarn löst letztes Viertelfinalticket

Ungarn hat sich bei der Handball-Männer-WM das letzte Viertelfinalticket gesichert.

Die Magyaren gewannen am Sonntag in Göteborg ihr letztes Hauptrundenspiel gegen Kap Verde 42:30 und sicherten sich so mit sechs Zählern den zweiten Platz in Gruppe 2. Bei Punktgleichheit mit Island, das zu einem 41:37 gegen Brasilien kam, entschied der gewonnene Direktvergleich zugunsten der Ungarn. Portugal verlor gegen Co-Gastgeber Schweden 30:32 und fiel noch hinter die Rivalen zurück.

Zuvor hatten sich Deutschland, Titelverteidiger Dänemark, Rekord-Weltmeister Frankreich, Europameister Schweden, der EM-Zweite Spanien, Norwegen und Afrikameister Ägypten für die K.o.-Phase qualifiziert.