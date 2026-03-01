Handspiel von Zukic oder Atanga? VAR-Check bei WAC vs. Sturm sorgt für Verwirrung
Dem SK Sturm Graz ist in der 21. Runde beim WAC (2:2) ein eindrucksvolles Comeback gelungen. Die Steirer kamen nach einem 0:2-Rückstand in Überzahl nochmal zurück und retteten wenigstens einen Zähler.
Spielmacher Otar Kiteishvili erzielte beide Treffer für Sturm, doch der Elfmeter vor dem 1:2 (68.) des Georgiers kam kurios zustande.
VAR-Check sorgt für Verwirrung
Nach einem Freistoß des Meisters checkte der VAR im Hintergrund ein Handspiel von Dejan Zukic. Nach einem langen Check und ohne On-Field-Review entschied Schiedsrichter Harald Lechner auf Strafstoß.
Nach der Ausführung des Elfmeters wurde eine andere Szene, Augenblicke nach dem Zukic-Block, gezeigt. WAC-Profi David Atanga war wohl bei einem Zweikampf mit Jacob Peter Hödl mit der Hand am Ball. Letztlich wurden beide Aktionen als strafbar eingeschätzt und hätten zu einem Elfmeter geführt.