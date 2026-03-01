Handspiel von Zukic oder Atanga? VAR-Check bei WAC vs. Sturm sorgt für Verwirrung

Dem SK Sturm Graz ist in der 21. Runde beim WAC (2:2) ein eindrucksvolles Comeback gelungen. Die Steirer kamen nach einem 0:2-Rückstand in Überzahl nochmal zurück und retteten wenigstens einen Zähler.

Spielmacher Otar Kiteishvili erzielte beide Treffer für Sturm, doch der Elfmeter vor dem 1:2 (68.) des Georgiers kam kurios zustande.

VAR-Check sorgt für Verwirrung

Nach einem Freistoß des Meisters checkte der VAR im Hintergrund ein Handspiel von Dejan Zukic. Nach einem langen Check und ohne On-Field-Review entschied Schiedsrichter Harald Lechner auf Strafstoß.

Nach der Ausführung des Elfmeters wurde eine andere Szene, Augenblicke nach dem Zukic-Block, gezeigt. WAC-Profi David Atanga war wohl bei einem Zweikampf mit Jacob Peter Hödl mit der Hand am Ball. Letztlich wurden beide Aktionen als strafbar eingeschätzt und hätten zu einem Elfmeter geführt.

Die Szene im Video