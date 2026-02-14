Hannover gewinnt im Verfolgerduell

Mit dem vierten Sieg in Serie hat Hannover 96 in der 2. deutschen Bundesliga zumindest vorübergehend einen direkten Aufstiegsplatz erobert.

Das Team von Trainer Christian Titz gewann das Verfolgerduell bei Hertha BSC am Samstag 3:2 (2:0) und schob sich hinter Darmstadt 98 auf den zweiten Tabellenplatz. Im Laufe des Wochenendes können allerdings drei Konkurrenten wieder vorbeiziehen.

Drei Tage nach dem bitteren Pokal-Viertelfinalaus gegen den SC Freiburg im Elfmeterschießen ging es für die Hertha gleich wieder denkbar schlecht los. Nach mehreren Täuschmanövern war Boris Tomiak (8.) für 96 glücklicher Abnehmer eines weiten Freistoßes am zweiten Pfosten – das frühe 0:1.

Darmstadt droht Verlust der Tabellenführung

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 droht nach nur einer Woche schon wieder der Verlust der Tabellenführung. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt musste sich bei Eintracht Braunschweig mit einem 2:2 (0:2) begnügen und kann am Sonntag von Schalke 04 (in Kiel) überholt werden.

Darmstadt verhinderte dank einer Leistungssteigerung nach dem Wechsel und eines Doppelpacks von Matej Maglica (56., 78.) immerhin die erste Liganiederlage seit Ende Oktober (zwölf Spiele ungeschlagen). Mehmet Aydin (41., Foulelfmeter) und Johan Gómez (45.+2) hatten Braunschweig eine Zwei-Tore-Führung beschert.

Fürth muss Abstieg fürchten

Die SpVgg Greuther Fürth muss mehr denn je den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga fürchten. Das Kleeblatt unterlag am 22. Spieltag unglücklich mit 0:1 (0:1) beim 1. FC Kaiserslautern und bleibt Tabellenletzter. Semih Sahin (10.) erzielte das entscheidende Tor.

