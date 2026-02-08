Hannover siegt im Aufstiegsrennen

Hannover 96 mischt weiter im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga mit. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz setzte sich am Sonntag mit 3:1 (2:0) gegen Holstein Kiel durch und hält durch den dritten Sieg in Folge auf Platz fünf den Anschluss an die Spitzenränge.

Benjamin Källman (5.), Noel Aseko Nkili (21.) und Stefan Teitur Thordarson (78.) trafen für Hannover. Mit 38 Punkten sind die Niedersachsen in Schlagdistanz zum Top-Trio, zum SC Paderborn auf dem Relegationsrang fehlt nur ein Zähler.

Für Kiel setzte es derweil nur vier Tage nach dem Aus im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart (0:3) auch in der Liga einen Dämpfer. Trotz des Treffers von Phil Harres (68.) verpasste es das Team von Trainer Marcel Rapp (24 Punkte), sich von der Abstiegszone abzusetzen.

Nach dem Blitzstart übten die Gastgeber weiter Druck aus, immer wieder suchten die Hannoveraner Torschütze Källmann. Dieser hatte wenig später Pfostenpech (20.), der erste Nachschuss von Aseko wurde noch geblockt, der zweite saß. Hannover dominierte die Partie und hätte zur Halbzeit schon deutlich höher führen können, Kiel kam nur selten zum Zug.

Im zweiten Durchgang waren die Gäste bemüht, ein anderes Gesicht zu zeigen. Harris gelang der Anschlusstreffer, doch Hannover ließ nicht nach.

Arminia gewinnt Tor-Spektakel gegen Braunschweig

Arminia Bielefeld hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga im Kampf um den Klassenerhalt spektakulär zurückgemeldet. Die Mannschaft von Mitch Kniat gewann am Sonntag das Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig verdient mit 3:2 (2:2), Doppelpacker Roberts Uldrikis (1., 54.) und Marius Wörl (31.) ließen die Arminia-Fans nach zuletzt acht Spielen ohne Sieg endlich wieder jubeln. Für die Eintracht waren die Toren von Sidi Sané (8.) und Lukas Frenkert (23.) in einer unterhaltsamen Partie am Ende zu wenig.

Durch die Big Points blieb die Arminia nicht nur im siebten Spiel in Folge gegen Braunschweig ungeschlagen, sondern zog in der Tabelle auch an der Eintracht vorbei und ist jetzt Elfter. Das Team von Heiner Backhaus liegt punktgleich auf Rang 14.

KSC mehr als drei Monate ohne Heimsieg

Der Abwärtstrend des Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga hält weiter an. Im Duell mit Fortuna Düsseldorf kam die Mannschaft von Trainer Christian Eichner nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und wartet somit weiter auf den ersten Heimdreier seit Anfang November.

Cedric Itten (41.) brachte den Abstiegskandidaten aus Düsseldorf in Führung, Dzenis Burnic (54.) gelang der Ausgleich. Damit gewann der KSC nur eine der vergangenen zehn Ligapartien und liegt nur noch fünf Punkte vor dem Relegationsrang.

(SID)/Beitragsbild: Imago