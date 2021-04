Hans Krankl: „Wer ist der Robin Dutt?”

Dietmar Riegler über Neo-Trainer Robin Dutt: „Ich wollte einmal einen erfahrenen, professionellen Trainer bei uns haben“

Andreas Herzog über Robin Dutt: „Es ist schon eine spannende Geschichte, es ist ein klares Zeichen, dass der WAC wieder ganz oben anklopfen will“

Christian Ilzer: „Diese Hoffnung, dass Sturm Graz einen Elfmeter bekommt, haben wir schon längst aufgegeben“

Roman Stary über Robin Dutt: „Eine sehr interessante Persönlichkeit, ich freue mich hoffentlich mit ihm zusammenzuarbeiten“

Michael Liendl über den neuen Trainer: „Gut, dass Klarheit geschaffen wurde, damit jeder weiß, wie die neue Saison aussieht“

Jörg Siebenhandl: „Der Europacup ist das Wichtigste, ich will da rein“

Der RZ Pellets WAC schlägt den SK Puntigamer Sturm Graz mit 1:0. Die Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

SK Puntigamer Sturm Graz – RZ Pellets WAC, 0:1 (0:0)

Schiedsrichter: Gerhard Grobelnik

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz):

…nach dem Spiel: „Wirklich schade, total ärgerlich, es geht sicher um drei verlorene Punkte heute, ich kann der Mannschaft nicht viel vorwerfen. Die zweite Halbzeit gehört klar uns, wir haben vier wirklich dicke Chancen, da muss man dann einmal ein Tor machen. Das 1:0 machen hat uns heute gefehlt, es wäre der Schlüssel zum Sieg gewesen. Diese Hoffnung, dass Sturm Graz einen Elfmeter bekommt, haben wir schon längst aufgegeben. Der Ball geht direkt an die Hand, ein klarer Elfmeter. Es war ein klarer Elfer für den WAC, kein Thema, aber die rote Karte ist viel zu hart. Die rote Karte zu kriegen ist unverständlich, jetzt gehen wir wieder belastet ins nächste Spiel rein, nehmen immer wieder Dinge aus Fehlentscheidungen in die nächste Partie mit, das schmerzt einfach. Über weite Strecken haben wir ein gutes Spiel gemacht, heute wäre schon ein Unentschieden unglücklich gewesen für uns.“

Jörg Siebenhandl (Tormann SK Puntigamer Sturm Graz):

…in einem Sky Videobeitrag: „Ich schaue, dass ich das Spiel mit Ruhe gestalte, klar bin im Kopf, dann nimmst du viel mehr Kleinigkeiten wahr, um die richtige Entscheidung zu treffen. Es ist viel mehr als wir uns vor der Saison erwartet haben, es ist von Anfang an eine gute Saison. Der Europacup ist das Wichtigste, ich will da rein. Gerne in internationalen Spielen mit anderen Ländern vergleichen. Das Nationalteam ist für mich gerade total uninteressant, natürlich will man dabei sein, aber jetzt ist es wichtig für den Verein da zu sein.“

Dietmar Riegler (Präsident RZ Pellets WAC):

…vor dem Spiel über die Bestellung von Neo-Trainer Robin Dutt: „Robin Dutt hat uns überzeugt, er hat mich persönlich irrsinnig überzeugt. Es stimmt schon, ich wollte einmal einen erfahrenen, professionellen Trainer bei uns haben. Wir haben in den letzten Jahren eher mit jungen Trainern zusammengearbeitet, wo wir gemeinsam groß geworden sind, was erreicht haben. Jetzt habe ich mir einmal gedacht, ich möchte einen erfahrenen Trainer haben, der mir noch viel zeigt, was zu verbessern ist und ich glaube mit Robin Dutt einen geeigneten Mann gefunden zu haben. Er kennt die österreichische Bundesliga ziemlich genau, wohnt einen Katzensprung von Altach entfernt, hat dort ein Domizil, wo er sich öfters aufhält. Er kennt die österreichische, die schweizer und deutsche Liga ganz genau und wollte in einer der drei Ligen hin und hat jetzt seinen Platz bei uns gefunden. Das Thema ist noch völlig offen, offiziell beginnt seine Arbeit mit Beginn der neuen Saison, also am 1. Juni 2021 und bis dahin werden wir alles gemeinsam zusammenstellen, was den Kader für die Mannschaft betrifft, was das Trainerteam betrifft. Ich schätze es wird 50:50-Situation werden, er wird den einen oder anderen vielleicht mitbringen aus seinem Staff und die anderen werden von unserem jetzigen Staff übernommen. Roman Stary war der erste, dem ich berichtet habe, dass es mit Robin Dutt geklappt hat und natürlich habe ich ihm bestätigt, dass er weiter bei uns tätig sein wird, sofern er es möchte beim WAC weiterzubleiben. Wir werden gemeinsam die nächste Zeit nutzen, um die Mannschaft für die kommende Saison aufzustellen und da wird Robin Dutt 100 Prozent eingebunden sein. Dejan Joveljic ist richtig in Fahrt gekommen, er hat die Qualität (…) vielleicht gelingt es uns ihn noch ein Jahr zu behalten, das wäre natürlich ein großer Wunsch, wir werden sehen, das kann ich nicht beurteilen.“

Roman Stary (Trainer RZ Pellets WAC):

…nach dem Spiel: „Ich freue mich natürlich, es war ein sehr offenes Spiel, sehr unterhaltsam und mit guten Chancen auf beiden Seiten.“

…vor dem Spiel über Robin Dutt: „Er ist natürlich ein Top-Mann, es freut mich, es wird sehr spannend. Eine sehr interessante Persönlichkeit, ich freue mich hoffentlich mit ihm zusammenzuarbeiten. Er war schon im DFB tätig, für uns sehr interessant uns über die Strukturen auszutauschen. Der Präsident hat gesagt, dass er das in Ruhe mit mir besprechen wird, ich gehe nicht davon aus, dass ich gekündigt werde. Ich rechne damit, dass ich meine alte Tätigkeit fortführen kann.“

Michael Liendl (RZ Pellets WAC):

…nach dem Spiel: „Wir hatten unsere Möglichkeiten, in der zweiten Halbzeit war Sturm gefährlicher. Zum Schluss ein Elfer ist ein bisschen glücklich, aber wir haben uns das verdient. Wir haben es uns erkämpft und sind überglücklich. Es war natürlich ein Thema (Robin Dutt, Anm.), wir haben es heute offiziell erfahren. Gut, dass Klarheit geschaffen wurde, damit jeder weiß, wie die neue Saison aussieht.“

Hans Krankl (Sky Experte):

…über die Bestellung von Robin Dutt zum WAC-Trainer: „Das ist ungerecht gegenüber Robin Dutt, den ich nicht kenne, ich will ihn auch nicht beurteilen, ich kann ihn nicht beurteilen. Aber ich denke mir, es gibt so viele junge österreichische Trainer, die alle eine Arbeit brauchen, tüchtig sind, die alle sehr gut sind, die sicherlich besser sind als viele deutsche Trainer. Aber ich breche eine Lanze für meine jungen österreichischen Trainer, weil ich das immer gemacht habe und von dem Weg gehe ich nicht ab. Deswegen habe ich nichts gegen Robin Dutt (…) ich bin für meine jungen österreichischen Trainer, dass man ihnen viel mehr Chancen gibt. Das ist meine Meinung dazu und bei der bleibe ich.“

…im weiteren Verlauf des Gesprächs: „Wer ist der Robin Dutt? Entschuldige. Ferdinand Feldhofer, Heimo Pfeifenberger, Andreas Herzog, das sind alles österreichische Nationalspieler, entschuldige, die sind mir lieber wie Robin Dutt. Okay, die gibt es jetzt nicht, die waren. So kann man nicht argumentieren, wir gehen jetzt in ein neues Zeitalter bei Wolfsberg, jetzt wird alles super, weil es kommt der Robin Dutt. Dietmar Riegler ist ein wunderbarer Präsident, aber Robin Dutt ist ein Top-Mann? Das ist ein Wahnsinn.“

Andreas Herzog (Sky Experte):

…über die Bestellung von Robin Dutt zum WAC-Trainer: „Es ist schon eine spannende Geschichte. Ich denke, dass er vielleicht den WAC wieder da hinbringen kann, dass sie wieder unter den ersten Drei mitmischen können. Der WAC ist jahrelang den österreichischen Weg gegangen und jetzt ist für mich auch überraschend, dass man sagt wir holen einen Trainer, der in Deutschland in der ersten und zweiten Bundesliga gute Mannschaften trainiert hat. Für mich ist es schon ein Zeichen, langsam etwas aufbauen geht jetzt nicht. Es ist ein klares Zeichen, dass der WAC wieder ganz oben anklopfen will.“

…über das Spiel: „Der WAC war heute in der ersten Halbzeit zweimal torgefährlich, danach muss Sturm in Führung gehen, aber wie es so oft ist. Das Abwehrverhalten davor (vor dem Siegestor), es darf nie und nimmer zu der Situation kommen. Die rote Karte als zusätzliche Bestrafung finde ich unnötig. Man muss langsam wieder mit dem WAC rechnen.“